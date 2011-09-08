Очной ставки между Дубиной и Ющенко не будет

{1-}

Судья Печерского районного суда г. Киева Родион Киреев отказался удовлетворить ходатайство защиты экс-премьер-министра Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о проведении очной ставки экс-президента Украины Виктора Ющенко и экс-председателя правления компании НАК "Нафтогаз" Олега Дубины.

Об этом сообщает РБК-Украина.



"Учитывая обоснования ходатайства, учитывая стадию судебного процесса, принимая во внимание обстоятельства по каким защита хочет организовать очную ставку... суд на месте постановил: в удовлетворении ходатайства отказать", - цитирует информагентство заявление судьи Киреева.

Суд также отказался вызывать в судебное заседание дополнительных свидетелей и специалистов: экс-заместителя председателя Главного контрольно-ревизионного управления Украины Наталью Рубан, члена партии Батькивщина Григория Немырю, экс-министра Кабинета министров Украины Петра Крупко, главного бухгалтера компании НАК "Нафтогаз Украины" Татьяну Олдаркину, представителей телеканалов "Интер", ІСTV и ТРК Украина.