Ляшко рассказал, сколько в БЮТ осталось нормальных людей

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Во фракции БЮТ осталось «10-12 нормальных людей», а остальные «забыли про народ и заботятся лишь о собственном месте в списках на будущих выборах».

Об этом заявил Олег Ляшко во время чата, отвечая на вопросы читателей «Главреда».

На вопрос, сколько, по его мнению, осталось в БЮТ нормальных людей, а не «борцов за бабло», Олег Ляшко заявил, что, по его подсчетам, «нормальных людей в БЮТ осталось человек 10-12».

«Все остальные забыли про народ и заботятся лишь о собственном месте в списках на будущих выборах», - заявил Олег Ляшко.

Ответы Олега Ляшко на вопросы читателей «Главреда» вы можете увидеть здесь.