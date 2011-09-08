В Украине отменят уголовную ответственность за экономические преступления

Госудаство не будет усиливать уголовную ответственность за экономические преступления, а наоборот, откажется от такого вида наказания. Об этом во время пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей Тигипко, комментируя новые законопроекты о легализации экономики.

Об этом сообщает УКРИНФОРМ.

Чиновник рассказал, что уголовной ответственности за экономические преступления при разработке Минсоцполитики законопроектов о легализации экономики не предусматривается. "Более того, в ближайшее время мы представляем новый законопроект о либерализации, или, если хотите, гуманизации экономических преступлений", - сказал вице-премьер.



С. Тигипко уточнил, что работа над законопроектом проходит в тесном сотрудничестве с Администрацией Президента по поручению Виктора Януковича.

Общественность сможет ознакомиться с законопроектом уже буквально через несколько недель, когда документ будет представлен журналистам.