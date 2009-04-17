Тест на лояльность

С 11 по 13 апреля с неофициальным визитом в Севастополе побывал отряд кораблей военно-морских сил Турции. В его состав вошли фрегат «Gaziantep», корвет «Bozcaada» и подводная лодка «Atilay». В этом году Анкара стала второй столицей иностранного государства, чьи корабли с визитом доброй воли вошли в акваторию Севастопольской бухты. Первым был Вашингтон – 25 марта город посетил фрегат ВМС США «Klakring». В отличие от американцев, турецким морякам удалось избежать участи лицезреть массовку, негодующую по поводу захода в «город русской славы» кораблей страны-члена НАТО и транспаранты с надписями «НАТО не пройдет», «Go home! NATO – no!», «Севастополь не будет базой НАТОвской военщины». Не в пример визиту американских военных все было тихо и спокойно. И это несмотря на то, что в город прибыли сразу три боевые единицы из состава военного флота одного из наиболее старых и влиятельных членов Североатлантического альянса. Так в чем же причина такого внезапного радушия со стороны завсегдатаев местной антиНАТОвской тусовки? В преддверии захода в Севастополь турецких кораблей в среде идейных (и тех, кто не очень, а чаще за деньги) противников Североатлантического договора во главе с местными пророссийскими организациями прошел «циркуляр», запрещающий в какой бы то ни было форме выражать недовольство прибытием верноподданных Анкары. Поэтому акции протеста не состоялись. Интересно другое – откуда указание? Ответ на этот вопрос является производной другого вопроса – кому это выгодно? Безусловно, отсутствие как напряженности в обществе, так и акций протеста на почве антиНАТО выгодно Киеву. Однако трудно представить способность украинской власти оказывать какое-либо влияние на местные пророссийские организации, такие как городские отделения партий «Русский блок», ПСПУ, общественные организации «Российская община Севастополя», «Русская община Севастополя», «Русский выбор» и некоторые другие, которые в лучшем случае ратуют за федерализацию Украины, в худшем – за «возвращение Севастополя и Крыма в состав России». Другой заинтересованной стороной является Москва. В последнее время риторика Белокаменной в отношении евроатлантических устремлений Киева приобрела открыто агрессивный характер. Все чаще из уст высоких должностных лиц российского государства приходится слышать высказывания как в адрес официального Киева, так и европейского сообщества о том, что Кремль любыми средствами будет препятствовать движению Украины в сторону НАТО. По сути, Москва посылает четкий сигнал: одним – чтобы те не смели вступать, другим – чтобы не помогали. Иначе будут проблемы. Для решения этой поистине стратегической задачи и привлекаются подконтрольные кремлевским и околокремлевским политическим кругам и структурам пророссийские организации Севастополя, тыловую поддержку которым обеспечивает размещенный здесь российский Черноморский флот. Именно его чтут те, кто ратует за возвращение Севастополя в состав России. Появление запрета на протесты против захода в Севастополь кораблей турецкого военного флота удивительным образом совпало с другим событием – неофициальным визитом еще одной боевой единицы ВМС Турции, фрегата «Turgutreis», в порт Новороссийск, который также состоялся с 11 по 13 апреля. Стоит отметить, что российские СМИ старательно обошли стороной это событие, сконцентрировав внимание на визите турецких кораблей в порт Севастополь. Но сенсации в виде акций протеста не последовало – так диктовала политическая целесообразность. Москва дорожит отношениями с Анкарой. Ситуативно РФ устраивает стремление Турции играть роль первой скрипки в регионе и не пускать сюда посторонних, в том числе союзников по НАТО. На военно-политическом уровне сотрудничество двух стран в бассейне Черного моря оформилось в участии в предложенной в свое время Анкарой операции «Черноморская гармония» – аналога антитеррористической операции Североатлантического альянса на Средиземном море «Активные усилия». Кроме того, Турция (а не Греция – традиционный партнер России) предоставляет свои военно-морские базы на Средиземноморье для тылового обеспечения участия кораблей ЧФ РФ в «Активных усилиях». В 2006 году такой услугой воспользовался сторожевой корабль «Пытливый», а в 2007-м и в 2008-м – сторожевик «Ладный». Россия дорожит своим союзником. Именно поэтому, предпочитая разыгрывать американскую и украинскую карту, она «закрывает глаза» на военную помощь Тбилиси со стороны Анкары после событий августа прошлого года, именно по этой причине она говорит, что пока что не надо пикетировать посещение турецкими кораблями севастопольских бухт. В противном случае наличие антиНАТОвских акций в Севастополе при их отсутствии в Новороссийске ставит Москву в достаточно неудобное положение – все хорошо понимают, кто и что стоит за севастопольскими пророссийскими организациями, руководители которых работают в качестве служащих в воинских частях Черноморского флота, которым флот не стесняясь предоставляет кабинеты под офис в здании своего штаба в Севастополе по адресу улица Советская, 4 и которые своевременно, минута в минуту, появляются возле военных объектов, на которые представители украинского государства прибывают требовать в цивилизованной форме соблюдения украинских законов. Лишним подтверждением наличия тесных связей с руководителями и идейными вдохновителями в Москве служат награды и звания, получаемые местными пророссийскими организациями «по результатам работы». Так, в июле прошлого года «за заслуги и личный вклад в укрепление государства российского» орденом «Святого князя Александра Невского І-й степени» был награжден лидер севастопольского отделения партии «Русский блок», депутат Ленинского районного совета Севастополя Владимир Тюнин. Государственную награду России (!) руководителю местной пророссийской организации вручил лично председатель Совета Федерации РФ Сергей Миронов. С формулировкой «за вклад в укрепление общественно-политических позиций российских соотечественников на Украине» в декабре 2008-го награды «Соотечественник года» была удостоена руководитель «Российской общины Севастополя» Раиса Телятникова. Награду своей протеже вручил мэр Москвы Юрий Лужков. Кстати, в мартовском номере одноименной газеты, ответственной за выпуск которой является Раиса Телятникова, Турция характеризовалась как страна, на счету которой «десятки тысяч убитых болгар, сербов, других славянских и православных народов». Однако спустя каких-то пару недель для местных ревнителей российского статуса Севастополя и непримиримых противников НАТО турецкие верноподданные неожиданно стали своими. Впрочем, те, кого российские звания и награды до сих пор «обходили вниманием», сами придумали нехитрый способ заявить о себе. В частности, руководитель клона «Российской общины Севастополя» – организации «Русская община Севастополя» – Татьяна Ермакова решила учредить медаль «Отстоявшему Графскую пристань», тем самым успев опередить других активных участников событий – ПСПУ и «Русский выбор», представители которых 5 июля 2008 года воспрепятствовали попыткам военнослужащих ВМС Украины водрузить в Севастополе на Графской пристани мемориальную доску, посвященную 90-летию поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота. Идея с награждением понравилась депутату Госдумы РФ Константину Затулину, который помог отчеканить медали из собственных средств. В начале этого года награда была вручена всем непосредственным участникам имевших место событий и … Константину Затулину, как пребывающему в опале у украинских властей главному спонсору и меценату. Последнему ее тайком переправили в Москву через руководство «Представительства института стран СНГ в Севастополе». Сама же «Русская община», раздав медали, очень надеется на получение очередной финансовой помощи из российской столицы. А пока в ожидании очередных визитов в Севастополь «политически неудобных» иностранных военных кораблей местные пророссийские организации продолжают проходить тест на лояльность. В условиях тотального реформирования и грядущего масштабного сокращения численности ЧФ сегодня они играют роль сдерживающего фактора, призванного через разъяснительную работу в подконтрольных слоях общества снизить степень недовольства проводимыми на флоте преобразованиями. Ратуя за пожизненное пребывание российского Черноморского флота в Севастополе, они отказываются проводить и поддерживать пикеты возле штаба ЧФ с требованиями «приостановить несвоевременное реформирование Черноморского флота» и плакатами «Новый облик ЧФ – нож в спину России». Вместо того, чтобы обратить внимание государства, которое они любят, которое защищают и которому желают вернуть Севастополь, на проблемы своих же военных, местные пророссийские силы, состоящие из родственников этих самых военных, предпочитают успокаивать своих соратников тезисами о том, что ЧФ «нарастит свой потенциал, чуть-чуть освободиться от лишнего груза и пойдет вперед еще более сильный, еще более мощный и еще более надежный для всех нас». По всей видимости, именно за эту лояльность, а также укрепление в Севастополе позиций «государства российского» по указке из Москвы Черноморский флот предоставляет работу, выделяет отдельные кабинеты и оплачивает телефоны всем тем, кому с ним по пути.