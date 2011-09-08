Турецкий флот приступил к исполнению плана «Барбаросса»

Турецкое военное командование разработало новую военно-морскую стратегию, названную «Операция Барбаросса – Эгейский щит»

Об этом пишет газета «Сабах».

В рамках стратегии, названной в честь средневекового адмирала Хайр-ад-Дина Барбароссы, турецкий флот отведет часть сил из Черного и Мраморного морей и направит их в регион восточного Средиземноморья.

В частности, Анкара соберет значительные силы у берегов Кипра и Израиля. Там дополнительно будет развернута группировка из двух фрегатов, двух корветов, нескольких сторожевых кораблей и ракетных катеров, а также судов обеспечения.

Прикрывать с воздуха усиленную группировку ВМС будут боевые самолеты, базирующиеся на авиабазах, расположенных близ городов Конья (юго-западная Турция) и Измир (запад страны).

На этих базах в числе прочего размещены самые современные турецкие истребители - американские F-16C/D Fighting Falcon.

Кроме того, турецкие боевые корабли и суда обеспечения будут нести постоянное боевое дежурство в Адриатическом и Красном морях, а также в Индийском океане.

Последней деталью плана станет постоянное патрулирование вод ближневосточного региона флотилией, состоящей из четырех фрегатов и одного судна обеспечения с подразделением коммандос на борту.

Куда будут направлены 14 турецких подводных лодок, пока не сообщается.

План «Барбаросса» был одобрен правительством Турции после резкого ухудшения отношений с Израилем, поводом к которому стала публикация доклада ООН о событиях мая 2010 года. Тогда турецкая «Флотилия свободы», направлявшаяся в сектор Газа, была атакована израильским спецназом, девять турок погибли.

Анкара потребовала извинений за этот инцидент, однако Иерусалим ответил отказом.

Результаты международного расследования турецкую сторону не удовлетворили, после чего она пошла на почти полный разрыв отношений с Израилем.

В числе мер, призванных добиться от Израиля извинений, в Анкаре назвали усиление своего военно-морского присутствия в восточном Средиземноморье, то есть у границ сектора Газа и Израиля.