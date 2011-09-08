Названы самые богатые украинские мэры

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Общественная организация "Демократичний альянс", благодаря данным, предоставленным облгосадминистрациями и доступу к публичной информации, составила рейтинг самых богатых градоначальников. Лидером по доходу за 2010 год стал мэр столицы Леонид Черновецкий, который за год заработал 15,585 миллиона гривен, а мэр Одессы Алексей Костусев на втором месте, он заработал 1,734 миллиона гривен.



Третье и четвёртые места заняли меры Винницы Владимир Гройсман и Донецка Александр Лукьянченко с доходом чуть больше 500 тысяч гривен.

Информацию о доходах мэров отказались предоставлять Запорожская ОГА, Херсонский горсовет, а власти Одесской и Днепропетровской областей и города Луганска предоставили только общие сведения.

В то же время, губернатор Одесщины Эдуард Матвийчук занял в рейтинге третье место с конца. За год он заработал всего 108 тысяч гривен.

Как сообщал Главред ранее, дом мэра Одессы в Киеве стоит 12 миллионов долларов. По словам мэра, такие деньги он сумел заработать, занимаясь неким морским бизнесом в Италии, где он жил с 1994 по 1997 годы. Именно тогда он, по его словам, сумел накопить такие деньги. Хотя на самом деле, ни английского, ни итальянского, ни каких других иностранных языков он не знает.