Медведев назвал главных врагов России

8 сентября 2011, 18:14

Главными внутренними врагами России Дмитрий Медведев назвал «массовую бедность», сырьевую основу экономки и сепаратизм.

Чрезмерное расслоение общества по уровню жизни опасно для России, особенно на фоне «расширения географии межэтнической напряженности».

С этими заявлениями Президент России выступил на Мировом политическом форуме в Ярославле, передает newsru.com.

Отметим, что Форум проходит в помещении «Арена-2000» - домашнем стадионе команды «Локомотив» (Ярославль) на фоне вчерашней катастрофы Як-42.

Напомним, что 7 сентября под Ярославлем разбился самолет с местной хоккейной командой на борту. Погибли 43 человека из 45, находившихся на борту.

В четверг, 8 сентября, после посещения места крушения и совещания оперативного штаба по ликвидации последствий авиакатастрофы, на нем выступил президент России Дмитрий Медведев.

Отметим, летом некоторые западные СМИ предполагали, что именно на ярославском политическом форуме Медведев подтвердит свое участие в президентской гонке. В прошлом году наблюдатели отводили Форуму важную роль в подготовке выборов и отмечали, что Медведев, произнеся речь о демократии, «померяется электоратом» с премьером Владимиром Путиным.

Однако никаких откровений и сенсаций на данный момент не прозвучало.

Говорил Медведев о главных, по его мнению, внутренних проблемах, которыми в первую очередь должно озаботиться государство. Это «массовая бедность» и сырьевая основа экономки. Чрезмерное расслоение общества по уровню жизни опасно для России, особенно на фоне «расширения географии межэтнической напряженности», констатировал он.

Глава государства констатировал, что российские граждане слишком разделены на бедных и богатых. "10% самых обеспеченных россиян получают доход в 15 раз больше, чем 10% самых бедных, это всем известный так называемый "децильный коэффициент". На их долю приходится почти треть совокупного дохода граждан. На беднейший класс - всего 2%", - сообщил он.

Медведев считает, что усилия государства должны быть сосредоточены, прежде всего, на преодолении массовой бедности. По его данным, с 1992 года, когда в стране доход ниже прожиточного минимума получала треть населения, ситуация значительно улучшилась. В 2010 году этот показатель снизился до 12% с небольшим.

«Мы не должны дать бедности перейти в наступление», - призвал он.

Российский президент заверил, что приоритетом государства на ближайшие годы «в любом случае останутся стимулирование производства, рост новых рабочих мест, повышение заработной платы и адресная социальная поддержка малоимущих».

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