Прокуроры еще не знают какое наказание просить для Тимошенко

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Прокуроры, представляющие государственное обвинение в Печерском районном суде Киева, который рассматривает уголовное дело против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, еще не определились, какое наказание для нее будут просить у суда, передает УНИАН.

Об этом заявила журналистам Представитель Генеральной прокуратуры Украины в суде Лилия Фролова

«Судебное следствие фактически еще не закончено. Мы еще не проанализировали полученную (в ходе судебного процесса – ред) информацию», - сказала она.

Напомним, Генеральный прокурор Виктор Пшонка утверждает, что вина экс-премьера Юлии Тимошенко в «газовом деле» следствием доказана.

«Я не имею права комментировать новые факты в деле Юлии Тимошенко, потому что они рассматриваются в суде, я однозначно могу сказать, что следствием вина Юлии Владимировны доказана», – заявил Виктор Пшонка.

«В суде то, что было добыто следствием, подтверждается…Следствие достаточно предоставило материалов суду, чтобы он определился с виновностью или не виновностью Тимошенко», - сказал Генпрокурор.