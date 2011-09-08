СМИ: российский военный корабль не пустили в Керченский пролив

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Керченский центр регулирования движения судов не пропустил военный корабль Черноморского флота России «Азов» через Керченский пролив, сообщил информированный источник, передают "Подробности".

Согласно информации, российский корабль «Азов» в четверг, 8 сентября, направился к городу Азов, который отпразднует свой День города 11 сентября.

По информации источника, украинская сторона потребовала за прохождение по Керченскому проливу лоцманские сборы, однако россияне платить отказались. Вместе с тем, по словам второго собеседника агентства, на прохождение этого корабля были не надлежащим образом оформлены документы, что и послужило причиной возникновения проблем.

Пока официальной информации об этом инциденте нет.

Как сообщалось ранее, в Керченском проливе между Россией и Украиной не смогут находиться военные суда третьих стран. Об этом российским журналистам в преддверии встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Мы вообще-то прошли основную дистанцию и, в принципе, договорились об основных параметрах определения нашей границы и делимитации границы в Азовском море», - сказал Грищенко.

По его словам, основополагающим принципом является то, что «это будут внутренние воды России и Украины, в которых без согласия данных государств не смогут находиться военные суда третьих стран».