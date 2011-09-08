Чтение приговора Тимошенко можно будет посмотреть по телевизору

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Печерский райсуд Киева разрешил телетрансляцию судебного процесса по «газовому делу» во время оглашения приговора экс-премьеру Юлии Тимошенко, а также фото- и видеофиксацию представителями СМИ., передаю «Подробности».
Соответствующее постановление председательствующий судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев огласил в четверг, рассмотрев ходатайство защиты Тимошенко.
Вместе с тем, сторона гособвинения была не против разрешить фото- и видеосьемку на стадии судебных дебатов.
Напомним, Юлия Тимошенко считает, судья Родион Киреев вынесет обвинительный приговор 15-16 сентября.
«15-17 сентября вам поставили задачу вынести обвинительный приговор», - обратилась к судье Тимошенко, сообщив, что у нее есть связи в Администрации Президента и в прокуратуре.