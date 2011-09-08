Суд по делу Тимошенко перенесен на 12 сентября и начнется он дебатами

{1-}

Печерский райсуд Киева завершил судебное следствие по газовому делу в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко.

Судья по делу экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Родион Киреев рассмотрел все ходатайства защитников Юлии Тимошенко и объявил судебное следствие законченным, передает «Корреспондент».

«Суд рассмотрел все ходатайства, поданные через канцелярию суда, которые касаются судебного следствия».

Все остальные ходатайства защиты суд не удовлетворил.

Киреев отметил, что теперь переходит к судебным дебатам и для их подготовки объявляет перерыв до 12 сентября 9.30.

«Суд оглашает перерыв до 12 сентября для подготовки к судебным дебатам», - сообщил Киреев, закрывая заседание.

Такое решение судьи народные депутаты от БЮТ, которые присутствовали в зале, встретили громким криком «Позор!».

В то же время Тимошенко сказала: «Дорогие мои, это животное будет за это отвечать».

«Мы отказываемся от какого-либо участия. Выносите уже приговор, Бога ради», - сказала Тимошенко.

Ранее экс-премьер заявила, что если Киреев не даст время для подготовки к дебатам, то она и ее защита откажутся в них участвовать.

Как сообщалось, суд разрешил телетрансляцию судебного процесса по газовому делу во время оглашения приговора Тимошенко, а также фото- и видеофиксацию представителями СМИ.