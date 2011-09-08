Войска Каддафи в Бени-Валиде обстреливают повстанцев из ракет «Град»

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Верные Муамару Каддафи войска обстреляли ракетами типа "Град" позиции повстанцев близ города Бани-Валид.

По данным повстанцев, ракеты приземлились в 20 километрах в городе Вади Динар, Об этом сообщает «Би-би-си».

Обстрел ракетами начался после перестрелки в этом же районе между патрулирующими территорию боевиками и несколькими солдатами, военными Каддафи, один из которых был убит.

Командующий военными Переходного совета Рафа аль-Джейби заявил, что боевики ждут окончания переговоров о сдаче города, которые должны закончиться в субботу.

«До это момента, мы не сдвинемся. Мы будет защищаться, если нас будут атаковать, но больше ничего», – заявил он.

Напомним,в Ливии тысячи повстанцев приближаются к городу Бани-Валид, который считается последним оплотом свергнутого диктатора Муамара Каддафи. Сообщается, что повстанцы до сих пор не предприняли генерального наступления на город, надеясь, что удастся взять его мирно, без кровопролитных столкновений.

Бани-Валид расположен в пустыне в 140 километрах юго-восточнее Триполи. Повстанцы утверждают, что в этом городе дислоцируется немногочисленные, но хорошо вооружённые части, верные Каддафи, которые заняли оборонительные позиции