Лидер ливийских повстанцев жалуется на «политические игры» и грозит отставкой

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Махмуд Джибриль, лидер ливийских повстанцев пригрозил своей отставкой, если среди повстанцев не прекратятся внутренние разногласия, которые могут перерасти в волнения, свергнувшие Муамара Каддафи.

Об этом он рассказал во время первого визита в Триполи с того момента, как город захватили повстанцы, сообщает «Газета.Ру».

«Некоторые из них делали попытки начать политическую игру, прежде чем достичь согласованных действий, придерживаясь каких-то правил», – заявил Джибриль на пресс-конференции. Он добавил, что главной задачей повстанцев до сих пор является борьба с Каддафи.

«Если выяснится, что у нас нет общей позиции, тогда я оставлю свой пост», – подчеркнул он.

В связи с этим, Джибриль призвал своих сторонников не начинать «политических игр» друг против друга, пока военные Каддафи не будут окончательно разбиты.

«Это этап, когда мы должны объединиться и быть вместе», – добавил он.

«Как только бой закончится, могут начинаться и политические игры», – подчеркнул глава повстанцев.

Напомним, верные Муамару Каддафи войска обстреляли ракетами типа "Град" позиции повстанцев близ города Бани-Валид.

По данным повстанцев, ракеты приземлились в 20 километрах в городе Вади Динар.

Обстрел ракетами начался после перестрелки в этом же районе между патрулирующими территорию боевиками и несколькими солдатами, военными Каддафи, один из которых был убит.

Командующий военными Переходного совета Рафа аль-Джейби заявил, что боевики ждут окончания переговоров о сдаче города, которые должны закончиться в субботу.

«До это момента, мы не сдвинемся. Мы будет защищаться, если нас будут атаковать, но больше ничего», – заявил он.