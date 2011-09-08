В Египте продолжился процесс по делу Мубарака

{1-} В Египте сегодня продолжился суд по делу экс-президента страны Хосни Мубарака и чиновников из его окружения, обвиняемых в коррупции и причастности к гибели сотен демонстрантов в ходе недавних массовых волнений.

Как передает радио Свобода, 83-летнего Мубарака вновь доставили в зал суда на носилках. На сегодняшних слушаниях продолжился опрос свидетелей - с целью выяснить правдивость слов сотрудников полиции, утверждавших в суде, что ни Мубарак, ни бывший министр обороны Хабиб аль-Адли не отдавали приказа стрелять по демонстрантам.

Адвокаты, представляющие интересы родственников убитых, отмечают, что до того, как явиться в суд, полицейские утверждали прямо противоположное. Председательствующий на процессе судья объявил в среду, что вскоре дадут показания за закрытыми дверями представители нынешнего руководства страны, в том числе глава правящего Высшего военного совета Хуссейн Тантауи.