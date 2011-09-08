Депутаты предлагают не переводить часы

Комитет по вопросам науки и образования рекомендует парламенту изменить порядок исчисления времени на территории Украины. Соответствующий проект постановления был одобрен на заседании комитета, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Проектом предлагается установить на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа.

По мнению народных депутатов, ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время «вызывает так называемый временной стресс и негативно влияет на психологическое и физическое состояние человека, а это - большие затраты, чем незначительная экономия электроэнергии».

В частности, подчеркивалось на заседании, поскольку люди хорошо чувствуют изменение биоритмов в природе, в периоды перевода часов (весной и осенью) количество обращений к врачам растет.

Отмечалось также, что потребность в принятии проекта постановления возникла «ввиду многочисленных обращений граждан Украины об отказе от практики перевода часов на зимнее и летнее время и с целью предотвратить негативное влияние на здоровье граждан вследствие перевода часов на час вперед и на час назад».

Как известно, Россия уже отказалась от перевода часов.