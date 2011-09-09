Швейцарская газета сообщила, что Каддафи приземлился на Луне

{1-} Ливийский лидер Муамар Каддафи приземлился на Луне, сообщила крупная швейцарская газета 20 Minuten.

Издание также опубликовало на главной странице своего сайта фотографию Каддафи в скафандре на лунной поверхности, сообщает Газета.ru.

Таким образом газета решила привлечь внимание читателей к конкурсу карикатур на ливийского лидера, местонахождение которого в течение последних недель остается неизвестным.

20 Minuten предложила читателям подумать о том, где может скрываться Каддафи или кем он мог переодеться, чтобы не быть пойманным.

По мнению швейцарцев, тот мог притвориться Бараком Обамой, Ангелой Меркель, британской королевой Елизаветой II, певицей Леди Гагой и рэппером Снуп Доггом. Кроме того, он мог высадиться на Луне или оказаться в пустыне штата Невада, найдя себя в образе героя фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».

Муамар Каддафи известен своими эксцентричными нарядами и непривычным для главы государства поведением. Например, он живет в шатре, а не в доме, поскольку считает себя бедуином и «человеком из пустыни». Со своим шатром Каддафи приезжал с официальными визитами в Москву и жил в палатке, разбитой на территории Кремля. Шатер Каддафи также привозил в Нью-Йорк, где он выступал на заседании Совбеза ООН.

