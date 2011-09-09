Европарламент готовит документы для ратификации договора Украина–ЕС

Европейский парламент рекомендует соответствующим органам Евросоюза подготовить необходимую нормативно-правовую базу для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом до конца 2012 года.

Об этом говорится в соответствующем проекте решения комитета Европарламента по международным делам.

Вопрос подготовки документов будет обсуждаться на заседании профильного комитета Европарламента в понедельник, 12 сентября, в Страсбурге, сообщает УКРИНФОРМ.



Согласно документу, подготовленному депутатом Ричард Легутко (Ryszard Antoni Legutko, Польша), Европарламент будет рекомендовать Еврокомиссии, Совету ЕС и Европейской службе по внешним действиям «подготовить все необходимые документы для ратификации (Соглашения об ассоциации. - Ред.) в Европарламенте и странах-членах не позже конца 2012 года».



Ради этого, говорится в проекте решения, руководящие европейские институты должны принять необходимые меры для завершения переговоров относительно Соглашения об ассоциации не позже конца 2011 года. Далее, по рекомендациям законодательного органа ЕС, Совет Евросоюза должен подписать Соглашение об ассоциации с Украиной в первой половине 2012 года.



Европарламент также будет рекомендовать оказать украинской стороне необходимую финансовую, техническую и правовую помощь для имплементации Соглашения, а также открыть в Украине информационный офис ЕС с целью повышения осведомленности общества относительно деятельности Евросоюза, его политики и ценностей.