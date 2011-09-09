Медведев считает, что позиция Украины «ни в какие ворота не лезет»

Президент РФ Дмитрий Медведев готов на любые схемы сотрудничества с Украиной, при условии, если это будет ее вхождение в Таможенный союз и инвестиционное присутствие России в украинской газотранспортной системе. В то же время он считает, что договора нужно соблюдать, даже если они не нравятся.

Об этом он заявил в интервью Euronews, отвечая на вопрос об украинско-российских отношениях в свете возможности пересмотра соглашений 2009 года.

«Я надеюсь, что всё-таки опыт последних лет наших близких партнёров и друзей должен научить тому, что нельзя взрывать существующую договорную базу – даже если она им не нравится, – заявил Медведев. – Когда наши коллеги, партнёры, Президент Украины, премьер-министр Украины говорят: этот договор несправедливый, он нехороший, он от лукавого, и мы его не будем исполнять. Послушайте, это ни в какие ворота не лезет. Все договоры, до тех пор, пока они не опровергнуты определённым образом в судебном порядке или не прекращены сторонами, подлежат исполнению. И я надеюсь, что наши партнёры, наши украинские друзья будут точно так же неукоснительно строго соблюдать рамки договора, заключённого в 2009 году».

В то же время российский президент готов обсуждать различные схемы сотрудничества с Украиной, «основанные на интеграции, на вхождении Украины в Таможенный союз».

«Они, правда, почему-то говорят, что ВТО им препятствует быть в Таможенном союзе – но немножечко странно: почему-то нам Таможенный союз не препятствует вступать в ВТО, а им препятствует, – заметил он при этом. – Но это уже внутренняя самооценка. Или на основе каких-то других подходов, включая инвестиционное присутствие в экономике или газотранспортной системе Украины. Вот, если мы по этим вопросам сможем договориться – мы, наверное, будем готовы рассматривать вопрос об изменении схемы сотрудничества. Но при этом останутся незыблемые вещи: всегда газовое сотрудничество осуществляется на основе формулы. Формула носит универсальный характер, причём она относится и к Украине, и к другим странам».

По мнению президента РФ, разговоры о том, что Украина платит больше, чем другие государства, ни на чем не основаны.

«Это чистой воды пропаганда. Украина платит по той же самой формуле и платит деньги, соразмерные с теми деньгами, которые платят другие европейские потребители. Цены высокие, это так. Но они же бывают и экстремально низкими. И в этом случае – это проблема для энергопоставщика. Поэтому надеюсь, суммирую, что украинские потребители будут исправно выполнять договор, а о наших будущих делах, о параметрах будущего сотрудничества мы договоримся», – подытожил он.