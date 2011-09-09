Европарламент рассмотрит «украинский вопрос» 12 сентября

Европарламент принял решение рассмотреть резолюцию по Украине в первой половине следующей недели. Об этом сообщил депутат от группы ЕНП, Михаэль Галер.

По мнению депутата, скорее всего, «украинский вопрос» будут рассматривать на второй сентябрьской пленарной сессии Европарламента, 12-15 сентября, сообщает UBR.

Повестка дня на пленарной сессии заседания Европарламента была перенасыщена украинским компонентом. Рассматривался ряд докладов с рекомендациями Еврокомиссии и Совету ЕС по соглашению об ассоциации Украина–ЕС. В связи с этим рассмотрение вопроса по резолюции перенесено.

Как ранее писал Главред, Европейский парламент рекомендует соответствующим органам Евросоюза подготовить необходимую нормативно-правовую базу для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом до конца 2012 года.