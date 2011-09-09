Кинах инициирует пересмотр условий членства Украины в ВТО

9 сентября 2011, 07:52

Украина намерена начать переговоры о пересмотре условий своего членства в ВТО. Для этого правительство в течение 30 дней должно подать заявку в секретариат ВТО о начале консультаций с заинтересованными странами об изменении торговых пошлин.

В этой связи юристы отмечают, что другие члены ВТО могут выдвинуть завышенные условия в обмен на согласие пересмотреть таможенные ставки, сообщает КоммерсантЪ.Украина.

В распоряжении издания оказалась копия письма премьер-министра Николая Азарова главе Украинского союза промышленников и предпринимателей, народному депутату Анатолию Кинаху, в котором отмечается, что в правительстве планируют до конца года инициировать переговоры об изменении тарифных обязательств Украины, взятых при вступлении в ВТО. Документ является ответом на обращение народного депутата о том, что Украине следует воспользоваться таким правом в соответствии со ст. XXVIII Генерального соглашения по тарифам и торговле ВТО. Согласно этой статье, члены организации имеют право инициировать переговоры о пересмотре таможенных ставок на очередной трехлетний срок, который наступит с 2012 года. Господин Азаров отмечает, что процедура резервирования такого пересмотра не требует предварительных переговоров с другими членами ВТО. В то же время такие переговоры должны «базироваться на экономическом и политическом анализе последствий повышения ввозных ставок с учетом компенсационных мер, которых будут требовать от Украины страны—члены ВТО».

Анатолий Кинах не уточнил, по каким именно товарным группам предлагается пересмотреть таможенные ставки. Его основное требование — успеть начать переговоры.

«Если мы не подадим такую заявку до конца года, мы потеряем это право еще на три года,— заявил он. — При этом параллельно необходимо начать консультации с производителями и экспертами, определив список товарных групп, по которым нам необходим пересмотр ввозных пошлин». По словам депутата, к таким группам можно отнести продукцию авто- и авиастроения, легкой промышленности, а также ряд продуктов питания. Следует отметить, что вчера с просьбой начать переговоры с ВТО о пересмотре таможенных ставок к правительству обратились представители Федерации работодателей, а также ряда отраслевых ассоциаций. Они предложили повысить импортные пошлины на свинину, сахар-сырец, фосфорные удобрения, легковые автомобили.

В то же время эксперты рекомендуют Кабмину подготовиться к встречным требованиям других членов ВТО, которые будут достаточно жесткими. «Действительно, Украина имеет право инициировать переговоры о повышении связанных импортных тарифов. Однако, как правило, такие инициативы негативно воспринимаются странами-экспортерами этих товаров в Украину, и они выдвигают список мер по восстановлению нарушенного баланса интересов. Встречные требования часто носят завышенный характер и в конечном итоге могут полностью нивелировать ожидаемый положительный эффект от повышения импортных тарифов»,— рассказал партнер брюссельского офиса и глава торговой практики международной юрфирмы Salans Эдуард Боровиков. Именно поэтому, по его словам, примеры пересмотра членами ВТО своих обязательств встречаются редко и сопровождаются тяжелыми и длительными переговорами. «Украина может настаивать на том, что нынешние ставки негативно влияют на ее торговый баланс или подталкивают к применению нежелательных специальных защитных мер, но доказать это будет очень сложно. ВТО и ее влиятельные члены, являющиеся важными торговыми партнерами Украины, наверняка крайне негативно отнесутся к масштабному пересмотру тарифных обязательств спустя всего три года после вступления в ВТО и настоятельно призовут Украину отказаться от своих намерений»,— добавил господин Боровиков.

С 1995 года было инициировано 34 таких пересмотра (по 15 из них консультации продолжаются), из которых лишь 8 завершились пересмотром условий членства.

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