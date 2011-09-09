Корабль ЧФ РФ никто не задерживал в Керченском проливе

Десантный корабль «Азов» ЧФ РФ, следовавший в российский порт Азов, благополучно прошел Керченский пролив и направился в пункт назначения на празднование Дня города.

Об этом сообщает КоммерсантЪ.Украина со ссылкой на информированные источники.

Как сообщает издание, на прохождение «Азова» были неправильно оформлены документы, что и послужило причиной возникновения проблем. Это подтвердил информированный источник в Керченском порту, который сообщил, что в 13.00 большой десантный корабль Черноморского флота России (БДК ЧФ РФ) «Азов» действительно стал на якорь у входа в Керченский пролив.

«Движение по каналу очень напряженное и обычно суда, которые хотят пройти по каналу, подают заявку об этом за сутки, чтобы Центр регулирования движения судов мог поставить судно в график и обеспечить его лоцманом. Но даже при этом многим приходится ждать сутки, а то и больше, чтобы попасть в очередь на проход по проливу», – рассказал собеседник «Ъ». Однако, по его словам, ЧФ РФ не поставил в известность украинскую сторону о планируемом прохождении «Азова», «поэтому около трех часов шли согласования, после чего «Азов» получил согласование на проход и лоцмана, который провел его по Керченскому проливу».

В то же время, комментируя информацию некоторых СМИ о том, что корабль ЧФ РФ якобы прошел через Темрюкский залив, он сообщил: «Азов» прошел совершенно штатно по главному каналу и никто ему препятствий не чинил. И уж конечно, он не шел по Темрюкскому заливу – это нереально».

Напомним, как ранее писал Главред, 8 сентября источники в штабе Черноморского флота РФ сообщили, что Керченский центр регулирования движения судов не пропустил через Керченский пролив. По информации источников, украинские морские власти потребовали от командира «Азова» взять на борт лоцмана и оплатить его услуги. В связи с этим якобы корабль прошел в Азовское море через мелководный Темрюкский залив.

В то же время, по мнению собеседника «Ъ», информация о том, что с «Азова» «требовали денег за лоцмана» могла возникнуть потому, что не было ясности с оплатой за проводку по каналу: «Лоцманская служба – коммерческая организация, которая берет плату за свои услуги. Я не знаю, как высокие власти Украины и России договаривались раньше при проходе военных кораблей, но сегодня российский корабль пришел неожиданно, без предупреждения и согласований. Потому у лоцманов и возник вопрос, как будет оплачена их работа».

В конечном итоге, около 18.15 8 сентября БДК «Азов» прошел по Керченскому проливу и направился в порт Азов.