В Эмиратах депутатам запретили обманывать избирателей

Национальный избирательный комитет (НИК) Объединенных Арабских Эмиратов запретил кандидатам в депутаты Федерального Национального Совета (ФНС, парламент ОАЭ. – Ред.), обманывать избирателей и давать предвыборные обещания, которые впоследствии невозможно будет выполнить.

Об этом сообщил глава НИК, государственный министр по иностранным делам и государственный министр по вопросам ФНС Анвар Гаргаш.

«Это естественно, что в борьбе за избирателя кандидаты в Федеральный Национальный Совет обещают решение актуальных вопросов, в частности, проблемы безработицы, создание новых рабочих мест, расширение прав женщин и т.д. Вопрос, однако, в том, насколько программные обещания соотносятся с реальными возможностями тех, кто их дает, и это актуально для всех стран мира», – цитирует слова госминистра УКРИНФОРМ.

Гаргаш выразил уверенность, что избиратели в ОАЭ достаточно зрелые и образованные для того, чтобы, читая между строк в предвыборных программах и отделяя пустые обещания от действительно возможных действий, в итоге сделать осознанный выбор кандидата. «Это и есть главная задача избирателя», – сказал министр.

Напомним, национальная избирательная кампания по выборам в 40-местный парламент (половина депутатов избирается, половина назначается правителями семи эмиратов) стартовала в ОАЭ 4 сентября. На 20 выборных мест претендуют 468 кандидатов, из которых 85 женщин. Избирательная кампания продлится до 21 сентября. Сами выборы в ФНС пройдут 24 сентября. Список победителей обнародуют 28 сентября.