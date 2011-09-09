Комиссия судей решила, что Киреев ничего не нарушал

{1-}

Высшая квалификационная комиссия судей Украины пришла к заключению, что оснований для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи Печерского районного суда Киева Родиона Киреева нет, сообщает «Подробности»

Как сообщили в ВККСУ, такое решение было принято в четверг, 8 сентября, на заседании комиссии по обращению народного депутата и защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко.

Напомним, 6 сентября сообщалось о том, что Высший совет юстиции (ВСЮ) намерен дать оценку действиям судьи Родиона Киреева во время судебного процесса над экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

По словам председателя ВСЮ Владимира Колесниченко, на действия судьи Киреева поступило около 10 обращений от депутатов.

Хотя 7 сентября в Высшем совете юстиции заявили, что не открывали производство против судьи Родиона Киреева.

Отметим, что Высший совет юстиции уже проверял информацию о нарушении судьёй Киреевым присяги.