На Закарпатье полностью восстановлено газоснабжение

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По состоянию на 18:00 8 сентября полностью восстановлено газоснабжение г. Ужгород и сельских населенных пунктов Ужгородского района.

Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС в Закарпатской области со ссылкой на информацию ОАО «Закарпатгаз».

На восстановлении газоснабжения работало 95 бригад в состав которых входило 280 человек и 15 единиц техники.

Как сообщал ранее Главред, 29 августа на ул. Анкудинова в Ужгороде в результате повреждения газопровода и утечки газа произошел мощный взрыв. От газоснабжения было отключено более 48 тысяч потребителей, без газа также остались 64 населенных пункта Ужгородского района.

В результате вызванного взрывом пожара три человека были госпитализированы, одна женщина скончалась в больнице от ожогов.

фото: mukachevo.net