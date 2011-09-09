Украинский нардеп: Россия начала кампанию по дискредитации Януковича

9 сентября 2011, 10:37

Россия запустила мощную кампанию по дискредитации и снижению рейтинга Партии регионов и Виктора Януковича в юго-восточных областях Украины, заявил нардеп и лидер партии «Україна майбутнього» Святослав Олейник в эфире «Радио-Эра», пишет «Обком»

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«Россия откровенно начала очень мощную и жесткую экспансию на юго-восточных территориях Украины», - утверждает Олейник.

«Это выглядит следующим образом: забрасываются достаточно массированные идеологические и технологические десанты, которые активизируют маргинальные слои населения – ядро электоральной поддержки Партии регионов, против Виктора Януковича персонально», - сказал депутат.

По словам Олейника, данная кампания разворачивается в основном на территории Харьковской, Донецкой, Луганской областей и в Крыму.

«Там идет конкретная агитация представителей России против Партии регионов и Януковича и за Путина. Это намного сложнее, чем нам кажется. Это большой геополитический процесс», - отметил депутат.

По его утверждению, Россия ведет «подрывную деятельность» по активизации среди населения соседних государств, в данном случае – Украины, движений в пользу восстановления Советского Союза.

Депутат связывает это также с какими-то не известными широкому кругу политиков особенностями переговоров по газу и другими экономическими вопросами между Россией и Украиной.

«В одном Днепропетровске 60 организаций общественных, в том числе ветеранов войны, детей войны, подписались под меморандумом в поддержку Путина против Януковича. Это состоявшийся факт, это произошло в пятницу в Доме профсоюзов в Днепропетровске», - сообщил он.

Олейник также отметил, что когда Россия запускала различные политические технологии после конфликта с Грузией, то рейтинг президента Михаила Саакашвили достигал 60-70%, в то время когда самый высокий рейтинг Януковича – это 15% в 3-4 восточных областях.

«Это значит, что украинской власти необходимо срочно искать поддержку в центральных и западных областях страны, что требует радикального изменения принципов и методов работы. В противном случае Янукович может повторить судьбу Горбачева, который остался президентом без государства», - сказал Олейник.

 

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