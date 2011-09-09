На Яворивском полигоне проходят многонациональные учения (ВИДЕО)

Во Львовской области на Яворивском полигоне проходят многонациональные учения «Ротационные силы Черноморского региона». В течение 15 суток украинские и болгарские военные будут охранять местное население, сопровождать колонну гуманитарной помощи и конвоировать пленных, сообщает канал «24»

«Учения максимально приближенны к реальным действиям. Обычно, мы живем в казармах. А тут и ночью происходят определенные вводные и днем»​", - говорит украинский миротворец Виктор Крикушенко.

За условной войной наблюдают морские пехотинцы американской армии и наблюдатели от ООН. Смотрят, чтобы все проходило легко. Увиденным остались довольны.

Наблюдатель ООН Роберт Лидстон говорит: «Я увидел на этих учениях высокий уровень профессионализма украинских инструкторов. И я рад увиденному».

Наблюдатели - пехотинцы требуют от воинов решительных действий, то есть быстро сломить сопротивление противника и уничтожить его. Зато ооновские представители настаивают, чтобы конфликт сначала решался мирным путем. Так что руководителям учений не просто.

«Как военный человек я скажу немножко тяжело сдерживать ибо действительно мы военные люди, но должны понимать, что это такие же люди как мы, и мы выполняем миротворческую операцию, поэтому применять силу надо и сдерживать силу надо при выполнении каких-то мероприятий», - говорит руководитель учения Игорь Зенин.

На этих учениях впервые украинские военные инструкторы самостоятельно проводят занятия и выставляют оценки учащимся. Теперь украинцы будут сертифицированными. На данный момент, это делали американские военнослужащие.

«Сертификация дает нам право в будущем проводить такие же учения, но с привлечением большего числа военнослужащих. Сейчас проходят учения двух взводов. В перспективе до роты включительно», - говорит руководитель учения Игорь Зенин.

За несколько дней дружеская схватка закончится и украинские и болгарские военные будут готовиться к отправке в зону конфликта

Видео канал "24"