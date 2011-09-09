В Москве поминали жертв взрыва 1999 года

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В 23 часа 58 минут 8 сентября 1999 года в Москве произошел один из первых на постсоветском пространстве терактов, направленных против мирного населения – взрыв жилого дома на улице Гурьянова.

Десятки москвичей пришли в ночь на 9 сентября к памятной стеле, установленной на месте взорванного жилого дома на улице Гурьянова. – именно в это время 12 лет назад прогремел взрыв, была объявлена минута молчания, сообщает Вести.Ru. На месте взрыва и в храме-часовне «Всех скорбящих радость» прошла панихида по погибшим,

Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Гурьянова произошел в ночь на 9 сентября 1999 года. В результате теракта 106 человек погибли, около 300 получили ранения. В результате мощного взрыва были полностью уничтожены два подъезда девятиэтажного жилого дома 19. Конструкции находящегося рядом здания жилого дома 17 были деформированы, а в радиусе полукилометра оказались выбитыми почти все стекла. В разрушенном доме проживали семьи рабочих и сотрудников завода АЗЛК.

Напомним, за последние 15 лет в России произошло несколько десятков терактов. Только в Москве погибло около 600 человек. Среди самых страшных терактов, которые также пережила Москва – захват заложников в Театральном центре на Дубровке и взрывы в метро в 2004 и в 2010 годах.

фото: vesti.ru