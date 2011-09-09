Оппозиционные депутаты заявляют о применении пыток к Луценко в СИЗО

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Лидер фракции НУ-НС Николай Мартыненко, на утреннем пленарном заседании в пятницу заявил, что фракция «Наша Украина – Народная Самооборона» заявляет о применении пыток к содержащемуся в СИЗО экс-главе МВД Юрию Луценко.

«Фракция НУ-НС заявляет о применении пыток против Юрия Луценко и об угрозе его жизни», - отметил нардаеп, пишет «Интерфакс- Украина»

По его словам, власть, несмотря на болезни Луценко, «продолжает держать его за решеткой». Мартыненко подчеркнул, что с каждым днем «его состояние ухудшается и может привести к фатальным последствиям».

«Власть сознательно идет на физическое уничтожение непокорного оппозиционера», - добавил он.

По утверждению Мартыненко, «вопрос стоит – доживет ли он до приговора, который будет оправдательным…».

В ответ на заявление Мартыненко глава Верховной Рады Украины Владимир Литвин попросил аппарат парламента подготовить обращение к правоохранительным органам о предоставлении информации по данным фактам.

В то же время фракция БЮТ-Батьківщина вновь заявила о том, что «газовое дело» в отношении экс-премьера, лидера ВО «Батьківщина» Юлии Тимошенко сфальсифицировано, и фракция расценивает это уголовное дело как политическую расправу.

«Дело против Юлии Тимошенко открыто сфальсифицировано», - заявил на заседании народный депутат Украины Роман Забзалюк.

В зале Верховной Рады на местах депутатов НУ-НС и БЮТ-Батьківщина растянуты плакаты с фотографиями Луценко и Тимошенко и надписями «Свободу Юрию Луценко», «Нет политическим репрессиям», «Украине свободу!».

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