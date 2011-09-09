Азаров: Украина не нарушит кабального договора с Россией

{1-}

Украина будет добросовестно исполнять подписанные в начале 2009 года газовые соглашения с Россией, хотя считает кабальными их условия и добивается их пересмотра.

Об этом пресс-секретарь премьера Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко заявил агентству Интерфакс-Украина.

«Премьер Украины твердо и последовательно заявлял, что хотя считает договор кабальным и не соответствующим стратегическим интересам украинско-российского сотрудничества, тем не менее подчеркивает, что Украина будет выполнять добросовестно договор по всем пунктам, по всем позициям до того момента, пока мы не убедим наших партнеров, что необходимо пересмотреть эти несправедливые условия и пока не заключим новый договор», – сказал он.

Напомним, как ранее писал Главред, российский президент Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews обвинил Украину якобы в намерении нарушить договор.

В частности, Медведев заявил: «когда наши коллеги, партнеры, Президент Украины, премьер-министр Украины говорят: «Этот договор несправедливый, он нехороший, он типа от лукавого, и мы его не будем исполнять», послушайте, это ни в какие ворота не лезет! Все договоры до тех пор, пока они не опровергнуты определенным образом в судебном порядке, или не прекращены сторонами, подлежат исполнению».

фото: rosbalt.ru