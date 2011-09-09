«Я имел возможность убить Кучму» - Мельниченко

{1-}

Экс-майор Управления государственной охраны Украины Николай Мельниченко в интервью ZAXID.NET заявил, что он не жалеет о том, что сделал записи.

В то же время, он утверждает, что имел возможность убить Кучму.

Отвечая на вопрос, относительно комментария на своем сайте инцидента между Ляшко и Мартынюком в сессионном зале ВР, Мельниченко сказал, что он завидует Ляшку, что он так близко может подойти к руководству парламента, например, с заточкой и, улыбаясь крепко их обнять.

На уточняющий вопрос, смог ли Мельниченко на месте Ляшко такое сделали, если бы имели возможность экс-майор ответил:



«К большому сожалению, литвинов в Украине очень много. И на каждого литвина нужно, чтобы был Ляшко. Я имел возможности убить Кучму. Кучма несколько раз в день проходил мимо мой кабинет. Для меня были не большие трудности вытащить пистолет и убить Кучму. Что бы это дало? Это, в принципе, ничего бы не дало.



Но, я не исключаю, что если нас загонят в тупик, что не будет другого пути, чтобы собрать 300 человек, которые готовы пожертвовать собой и с заточками, или с луками, или с дубинками, или с битами прийти к этим людям, которые мешают Украине жить, и очиститься от них. Например, их можно взять на корабль посадить и отправить на Луну. Там, кстати, японцы строят пиццерию, пусть там пиццу едят.

Напомним, в сессионном зале парламента произошла потасовка между первым вице-спикером Адамом Мартынюком и внефракционным народным депутатом Олегом Ляшко.

Ляшко подошел к президиуму парламента, чтобы выразить возмущение действиями вице-спикера, назвав его «фарисеем». Мартынюк возмутился действиями Ляшко, схватил его за шею и силой перебросил его в президиум.

Депутат упал в президиуме, однако в этот момент депутаты фракции КПУ и партии регионов вмешались в ситуацию, разборонив столкнувшихся. Депутаты вывели Ляшко из президиума на его рабочее место.

Отметим, 7 сентября, лидера политического движения «Украинская люстрация» Николая Мельниченко пограничная служба Мостицкого пограничного отряда при пересечении Краковецкого поста, ссылаясь якобы на решение Генеральной прокуратуры, не выпустили из Украины»