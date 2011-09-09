В Симферополе обыскивают Апелляционный суд АРК

В помещениях Апелляционного суда Автономной республики Крым проводят обыски и выемку документов. Выемка документов проводится в отделе кадров, секретной части и в серверной, где хранится электронный архив суда.

Как сообщили ZN.UA судьи Апелляционного суда, обыски и выемку документов проводит старший следователь крымской прокуратуры по особо важным делам Морозов в сопровождении сотрудников СБУ.

Председатель Апелляционного суда Сергей Лунин в настоящее время находится в Киеве и, по его словам, об инциденте в суде узнал от своих сотрудников. У него также нет предположений, в связи с чем производятся обыск и выемка документов. В то же время Лунин подчеркнул, что обыск в суде может проводиться только по постановлению суда общей юрисдикции.

«Насколько мне известно, такое решение ни один суд не выносил. Старший следователь прокуратуры АР Крым Морозов отказался предоставить копию постановления сотрудникам суда. Постановление подписано следователем и, насколько мне известно, обыск не был согласован с прокурором АРК Степаном Молицким», – добавил.Лунин.

В крымском главке СБУ происходящее комментировать отказываются.

По информации источников ZN.UA в правоохранительных органах, обыск в Апелляционном суде Крыма может быть связан с возбужденным недавно уголовным делом по факту разглашения государственной тайны.