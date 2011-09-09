В МИДе отрицают изменения Египтом визовых требований для украинцев

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Пресс-секретарь МИДа Александр Дикусаров, сообщил журналистам, что Министерство иностранных дел отрицает изменение Египтом визовых требований для украинцев, «Українські новини».

«По состоянию на данный момент ни посольство Украины в Египте, ни посольство Египта в Украине не получали от правительства Египта каких-либо изменений или директив относительно изменения правил въезда для граждан, в том числе для граждан Украины, на территорию Египта», - сказал он.

Дикусаров добавил, что, учитывая большое количество украинцев, которые ездят отдыхать в эту страну, министерство будет контролировать ситуацию с визами и пытаться оперативно информировать о возможных изменениях.

Он отметил, что МИД обратился в посольство Украины в Египте и египетское посольство в Украине по данному вопросу после того, как в СМИ появилась информация о том, что египетская власть приняла решение об изменении правил въезда на территорию страны.

В частности, появилась информация, что новые правила предусматривают получение визы в посольстве Египта, а не в аэропорту при въезде в страну.

Сейчас для граждан Украины туристические визы оформляются в аэропортах.

Владельцы дипломатических или служебных паспортов должны оформлять визы только в диппредставительствах Египта.

Напомним, Еврокомиссией подготовлен проект правил по временному восстановлению паспортного контроля на границах внутри Шенгена.

«Проект директивы Еврокомиссии по условиям восстановления пограничного контроля разработан и будет представлен на следующей неделе», - сказал чиновник.

По предварительной информации, Еврокомиссия готова предоставить странам ЕС право введения паспортного контроля на границах внутри Шенгена в случае «неожиданного мощного миграционного всплеска», или при «неспособности» одной из «внешних» стран Шенгенского сообщества обеспечить адекватный уровень контроля своих границ.

Эти нормы будут добавлены к действующим сегодня правилам временного введения паспортного контроля в случае проведения в стране крупного международного мероприятия (саммита, футбольного чемпионата), или в случае «серьезной террористической угрозы».