Чат с Тарасом Чорновилом

12 сентября, в 15.00, на сайте «Главред» состоится чат с народным депутатом Украины, членом фракции «Реформы ради будущего» Тарасом Чорновилом.

Тарас Чорновил расскажет о том, как фракция «Реформы ради будущего» влияет на расклад парламентского большинства. Чорновил известен как активный общественный деятель с собственной позицией и громкими высказываниями. В начале 2011 года присоединился к фракции «Реформы ради будущего», которую возглавил молодой народный депутат Игорь Рыбаков.

При рассмотрении законопроектов, направленных на проведение Пенсионной реформы, Тарас Чорновил от имени фракции «Реформы ради будущего» неоднократно заявлял о необходимости доработки отдельных положений для соответствия проводимой реформы с Европейскими стандартами.

Узнайте, что думает гость «Главреда» о «штыках» фракции «Реформы ради будущего» и их роли в принятии стратегических для нынешнего правительства реформ.

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