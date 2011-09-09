Сегодня задержанные в Ливии украинцы поговорят по телефону с родственниками

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В пятницу, 9 сентября, должен состояться телефонный разговор задержанных в Ливии украинцев со своими родственниками в Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров, информирует Интерфакс-Украина.

Пресс-секретарь также отметил, что в 9 сентября посол Ливии в Украине Фейсал Эльшаари (Feisal Elshaari) уже в третий раз был вызван в МИД Украины для обсуждения ситуации с украинцами, находящимися в плену у повстанцев, но не смог дать ответы на интересующие украинскую сторону вопросы.

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«Мы просто требуем как можно быстрее дать ответы на наши вопросы. Если раньше мы просили просто о встрече с нашими гражданами, которые происходят ежедневно и будут происходить, то теперь мы требуем контакты лиц, которые бы действительно могли влиять на этот процесс», – подчеркнул он.

В то же время, ливийский дипломат заявляет, что не владеет информацией и мотивирует это происходящим в Ливии реформированием правительства и формированием, в том числе, Министерства иностранных дел Ливии, сообщил Дикусаров.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что ситуация с задержанием украинцев остается неизменной: 19 граждан Украины находятся в общежитии, 3 – возле аэропорта «Метига».

«Они чувствую себя нормально, никаких жалоб на здоровье или какие-то несанкционированные действия со стороны ливийской стороны нет», – добавил он.

Как писал ранее Главред, 5 сентября стало известно о задержании в Ливии 23 украинцев – гражданских специалистов. При содействии дипломатов один из них был отпущен, по остальным проводится проверка.

фото: euronews.net