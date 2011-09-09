Луценко забрала «скорая»в больницу

{1-}

В четверг, 9 сентября, экс-министра МВД, Юрия Луценко отвозили на обследование в Киевскую городскую больницу скорой помощи.

Об этом сообщила его жена Ирина, сообщает пресс-служба «Народной самообороны».

По словам Ирины Луценко, официальных результатов обследования ее мужа еще не дали, однако из неофициальной информации ей подтвердили, что установленный раньше диагноз «цирроз печени» остается.

Ранее общая комиссия МОЗ Украины в стенах Киевского СИЗО обследовала Юрия Луценко и оставила предварительный диагноз «цирроз печени».

Жена экс-министра также добавила, что ее муж находится в очень плохом физическом состоянии, теряет вес, ощущает полное обессиливание, по всему телу проступают вздувшиеся вены, что приносит еще больше боли.

«Юра спит по 12-14 часов в сутки, что ему не свойственно. Он даже не имеет сил держать книги в руках, чтобы читать. Полностью обессиленный, со страшными болями он остается в холодной камере, его не переводят даже в медчасть!», - подчеркнула жена Луценко

Напомним, лидер фракции НУ-НС Николай Мартыненко, на утреннем пленарном заседании в пятницу заявил, что фракция «Наша Украина – Народная Самооборона» заявляет о применении пыток к содержащемуся в СИЗО экс-главе МВД Юрию Луценко.

«Фракция НУ-НС заявляет о применении пыток против Юрия Луценко и об угрозе его жизни», - отметил нардаеп.

«Власть сознательно идет на физическое уничтожение непокорного оппозиционера», - добавил он.

По утверждению Мартыненко, «вопрос стоит – доживет ли он до приговора, который будет оправдательным…».

Новости по теме:

Оппозиция заявила о применении пыток к Луценко в СИЗО

Госказначейство подтвердило невиновность Луценко (ДОКУМЕНТ)

Луценко просит дать ему дожить до выхода из тюрьмы

Луценко не выпустят из СИЗО для лечения цирроза