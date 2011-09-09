Ежель: Корабль ЧФ РФ нарушил навигационную безопасность

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Министр обороны Украины Михаил Ежель заявляет, что корабль Черноморского флота России «Азов» пытался зайти в Керченский пролив без лоцманского сопровождения.

Об этом он рассказал на брифинге в клубе Кабинета Министров Украины, сообщает УНИАН.

«Корабль пришел, насколько мне известно, без лоцманской проводки, на грани навигационной безопасности, прошел и пошел в порт «Азов»», – сказал министр.

Он подчеркнул, что лоцманское сопровождение является обязательным условием для захода морского судна в порт. «Там вопрос был, как я понял, в деньгах, потому что лоцманская служба в обязательном порядке обеспечивает лоцманскую проводку. А за лоцманскую проводку нужно платить», – сказал он.

Как ранее писал Главред, вчера, 8 сентября, появилась информация ЧФ РФ, что Украина не пустила в Керченский пролив его большой десантный корабль «Азов». Сообщалось также, что Украина впервые в истории двух государств потребовала плату от российского военного корабля за прохождение Керченского пролива, из-за чего корабль якобы был вынужден добираться до порта Азов через российскую часть пролива – Темрюкский залив.

Позже КоммерсантЪ.Украина со ссылкой на информированные источники сообщил, что на прохождение «Азова» были неправильно оформлены документы, что и послужило причиной возникновения проблем. ЧФ РФ не поставил в известность украинскую сторону о планируемом прохождении «Азова», поэтому около трех часов шли согласования, после чего «Азов» получил согласование на проход и лоцмана, который провел его по Керченскому проливу. Комментируя информацию о том, что корабль ЧФ РФ якобы прошел через Темрюкский залив, источник сообщил: «Азов» прошел совершенно штатно по главному каналу и никто ему препятствий не чинил. И уж конечно, он не шел по Темрюкскому заливу – это нереально».

По мнению собеседника «Ъ», информация о том, что с «Азова» «требовали денег за лоцмана» могла возникнуть потому, что не было ясности с оплатой за проводку по каналу: «Лоцманская служба – коммерческая организация, которая берет плату за свои услуги. Я не знаю, как высокие власти Украины и России договаривались раньше при проходе военных кораблей, но сегодня российский корабль пришел неожиданно, без предупреждения и согласований. Потому у лоцманов и возник вопрос, как будет оплачена их работа».

В конечном итоге, около 18.15 8 сентября БДК «Азов» прошел по Керченскому проливу и направился в порт Азов.

фото: morpeh.ru