4 депутата из НУ-НС перешли во «Фронт Змін»

В партию «Фронт Змін» Арсения Яценюка вступили четыре народных депутата из фракции НУ-НС - Роман Зварыч, Руслан Князевич, Роман Ткач и Леся Оробец, сообщает Корреспондент.net



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Сегодня, 9 сентября, народный депутат Леся Оробец стала членом партии «Фронт Змін». "Я убеждена, что сделаю все, чтобы усилить команду «Фронт Змін», а мои однопартийцы помогут мне в реализации инициатив в различных сферах (образование, здравоохранение и социальные медиа)", - заявила Оробец.

Как сообщал Главред, 8 сентября, народный депутат Украины, председатель парламентской фракции Наша Украина - Народная Самооборона Николай Мартыненко вступил в ряды партии «Фронт Змін».