Интерпол выдал ордер на арест Каддафи

Интерпол выдал ордер на арест свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи и его сына Сеифа-аль-Ислама Каддафи. Соответствующая информация содержится в материалах организации.

Ордер на арест выдан в связи с запросом прокурора Гаагского трибунала, который поступил в Интерпол вечером 8 сентября, сообщает РБК-Украина.

Каддафи обвиняется в преступлениях против человечности, убийствах и преследовании.

Как ранее писал Главред, Муаммар Каддафи в очередном телефонном обращении к народу Ливии пообещал, что его сторонники будут «наращивать сопротивление» и «нанесут поражение» повстанцам и поддерживающим их силам НАТО.

«Вы, молодежь, сейчас готовы наращивать сопротивление против «крыс» в Триполи и покончить с наемниками, – сказал Муамар Каддафи. – Вы нанесете поражение НАТО. Ливийский народ отвергает НАТО», – сказал бывший лидер Ливии.

В то же время представитель Каддафи Муса Ибрагим, также скрывающийся от повстанцев, неоднократно заявлял в телефонных беседах с западными журналистами, что Каддафи находится в Ливии.