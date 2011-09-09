Названа причина ареста лидера партии Яценюка в Донецке

Глава Донецкой областной организации «Фронту Змін» Александр Ярошенко был задержан следователями налоговой милиции по подозрению в мошенничестве, подлоге и растрате имущества, пишет «Українська правда».

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Донецкой области.



"7 сентября следователями налоговой милиции был задержан депутат Мариупольского городского совета, бывший главный врач одного из медицинских учреждений города", - говорится в сообщении.



На основании собранных налоговой милицией материалов в отношении депутата прокуратурой Донецкой области в августе текущего года возбуждены уголовные дела за служебный подлог, мошенничество с финансовыми ресурсами.



В сентябре в отношении Ярошенко также были возбуждены уголовные дела за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.



Как сообщал Главред, Александра Ярошенко арестовали ночью 7 сентября.