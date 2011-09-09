Решение по полигону НИТКА будет принимать высшее руководство

Решение о передаче в аренду России полигона взлетно-посадочных систем НИТКА (АР Крым) будет приниматься на уровне высшего руководства государства, заявил министр обороны Украины Михаил Ежель, сообщает УКРИНФОРМ.

«Я склоняюсь к тому, что лучше передать в аренду (полигон НИТКА - Ред.), чтобы Россия взяла его в обслуживание. Но это решение будет приниматься на высшем уровне», - отметил Ежель.

По словам министра, в этом году российская сторона не направляла своих пилотов на тренировку в Крым «по неизвестной нам причине».

В то же время, Ежель отметил, что кроме передачи полигона в аренду российскому МО, когда оно берет на себя все финансовые обязательства по содержанию объекта, другим вариантом является передача полигона на баланс Евпаторийского авиаремонтного завода.

Напомним, российская сторона просит Министерство обороны Украины передать ей в аренду полигон «НИТКА».

Министр обороны России Анатолий Сердюков на встрече со своим украинским коллегой Михаилом Ежелем обратился к нему с просьбой передать России в аренду тренажер для палубной авиации НИТКА в Крыму.

«Сегодня мы рассматривали (на двусторонней встрече с министром обороны Украины Михаилом Ежелем) вопрос, связанный с «НИТКА». Я со своей стороны буквально несколько дней назад подписал обращение на имя министра обороны Украины с просьбой передать «НИТКУ» нам в аренду или каким-то иным образом, для того чтобы мы могли готовить палубную авиацию», - сообщил министр обороны России Анатолий Сердюков на пресс-конференции по итогам 10-го заседания Совета министров обороны стран СНГ.

Он подчеркнул, что в ближайшее время этот вопрос будет решен положительно.

фото: geocaching.su