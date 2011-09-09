Госказначейство: Луценко отвечает за нецелевое использование средств

Госказначейство опровергло заявление депутата Геннадия Москаля об отсутствии нарушений в перечислении средств Юрием Луценко на празднование дня милиции. Об этом говориться в сообщении главы ликвидационной комиссии-первого заместителя председателя Госказначейства Александра Даневича, сообщает Mediaua.

«В соответствии с действующим законодательством Госказначейство зарегистрировало в учете обязательства и осуществило оплату согласно заключенным договорам МВД Украины с ДП «Национальный дворец искусств Украины», условиями которых является аренда имущества», - сказано в сообщении.

«ГлавКРУ в ходе проверки деятельности МВД согласно акту от 12 декабря 2010 года установило, что проведение мероприятий, посвященных празднованию 17-ой и 18-ой годовщин Дня милиции, является нарушением требований постановления Кабмина от 22.10.2008 об экономии бюджетных средств, предусмотренных для содержания органов государственной власти и других государственных органов», - сказано в документе.

«Ответственность за целевое использование бюджетных средств несет руководитель главного распорядителя (в данном случае руководитель МВД Украины)», - подчеркивает Даневич.

Напомним, Москаль получил подтверждение, что во время председательствав МВД Юрия Луценко средства на празднование Дня милиции перечислялись без нарушений. Об этом он заявил, ссылаясь на ответ Госказначейства. «Госказначейство подтвердило, что перечисление бюджетных средств МВД в пользу ДК «Национальный дворец искусств «Украина» (в чем обвиняют экс-министра МВД Луценко) не было нецелевым использованием бюджетных средств», - заявил Москаль.