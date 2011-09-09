Названа причина крушения Як-42

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Разбившийся в среду под Ярославлем самолет Як-42 с хоккеистами на борту не набрал нужной скорости разгона перед взлетом, считает сотрудник ярославского аэропорта «Туношна», работавший в день катастрофы, сообщает РИА Новости.

«Я видел, как самолет выруливал на взлетную полосу, и обратил внимание, что самолет скорее ехал, чем разгонялся, чтобы взлететь. Нужной скорости он не набрал», - заявил информагенству работник аэропорта.

В катастрофе Як-42 погиб практически весь основной состав ярославского хоккейного клуба «Локомотив» (ФОТО).

Согласно предварительным выводам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), двигатели Як-42 работали до момента столкновения с препятствием. В качестве приоритетных следователи прорабатывают версии, связанные с отказом техники и ошибкой пилотирования, заявил ранее, в свою очередь, официальный представитель СК Владимир Маркин.

Самолет Як-42 упал в районе населенного пункта Туношна под Ярославлем около 16.00 мск среды, в 2,5 километрах северо-западнее аэропорта. По данным МЧС, на борту было 45 человек - 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Выжили двое - это хоккеист Александр Галимов и бортпроводник Александр Сизов, - оба находятся в крайне тяжелом состоянии.

Позже замглавы Минтранса РФ Валерий Окулов подтвердил информацию о том, что разбившийся под Ярославлем Як-42 перед взлетом не набрал нужную скорость разгона.

«Да, действительно он не набрал нужную скорость и двигался не в той динамике, как обычно», - сказал Окулов журналистам.

Напомним, в Киеве похоронят погибших в авиакатастрофе Як-42 украинцев – игроков ярославского «Локомотива» Виталия Аникеенко и Даниила Собченко (ФОТО).