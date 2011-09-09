Филарет поддержал Януковича в газовом конфликте с Россией

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в своем письме выразил поддержку Президенту Виктору Януковичу в решении газового конфликта с Россией, сообщает «Украинская правда»

«Считаю необходимым от себя лично и от УПЦ КП морально поддержать ваши усилия, направленные на защиту интересов украинского народа и установления подлинно партнерских отношений с Россией на основе равенства и взаимного уважения между нашими государствами», - сказано в нем.

По мнению Филарета, «именно отсутствие такого равенства, отношения к Украине со стороны российских властей, как к «младшему брату», стремление любым способом лишить «Украину реальной независимости» и вновь превратить ее территорию в подчинение Москвы, являются главными причинами постоянного осложнения отношений между нашими странами».

«С одной стороны, «газовый вопрос», как хозяйственный, якобы не должен касаться церкви. Но с другой стороны, в нем, как в зеркале, отражается вся российская политика в отношении Украины, целью которой является сделать нас во всех главных вопросах зависимыми от воли Москвы», - отметил Филарет.

«На словах мы слышим заверения в «дружбе», «братстве», «стратегическом партнерстве», «духовном единстве». А на деле видим, что руководство России действует по Украине по формуле: «вы нам дайте все и немедленно, а мы вам то когда возможно и дадим». Разве это - дружба и партнерство? Разве так проявляют равноправие и взаимное уважение?», - спросил он.

По мнению главы УПЦ КП, такие действия российского руководства «являются несправедливыми, лукавыми и лживыми, а поэтому нарушают нравственный закон».

При этом Филарет также упомянул, что Киевский Патриархат «почти двадцать лет на себе испытывает особое «дружеское расположение Москвы в Украине».

«Московская Патриархия делает все для того, чтобы изолировать нашу Церковь от общения со Вселенским Православием, разрушить ее, вернуть под свою власть», - отметил он.

«Мы молимся, чтобы Господь дал вам силы и мудрость отстоять суверенитет и независимость Украины от посягательств «добрых соседей», которые хотят задушить нас в «братских объятиях». К молитве за это призываем и всех верующих», - написал Филарет.

Напомним, патриарх КПЦ КП Филарет в интервью «Украине молодой» заявил, что нынешняя власть поддерживает Украинскую православную церковь Киевского патриархата, но старается это не афишировать.

«Пророчили, что при новом, уже нынешнем, Президенте Украины Киевский патриархат исчезнет. И начали работать на его уничтожение, но из этого ничего не вышло. Почему? Да потому, что в нашу защиту стали общественные организации, политические партии демократического и патриотического толка», - отметил Филарет.

По его словам, с точки зрения новой власти Киевский патриархат был нежелательным.

«Однако должен вам сказать, и нынешняя власть нас поддерживает, только тайно, чтобы мы не афишировали, а значит, они с нами. Мы благодарны им за это. Такая поддержка означает, что не только Киевский патриархат будет существовать - будет существовать и Украинское государство», - добавил Филарет.