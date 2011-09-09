80% контрактников будут служить в украинской армии к концу 2015 г

До 80% к концу 2015 года планируется увеличить долю контрактников в украинской армии , сообщил министр обороны Украины Михаил Ежель сегодня на брифинге, передает ЛІГАБізнесІнформ.

Ежель отметил, что в рамках реформирования Вооруженных сил Украины планируется повышение квалификации офицеров и сержантов, обеспечение их достойного денежного содержания и надлежащей социальной защиты.

«В этой связи до конца 2015 года планируется увеличить долю военнослужащих по контракту до 80%», - сказал министр.

Напомним, Верховная Рада приняла изменения в Закон о применении Вооруженными силами оружия и техники в мирное время.

Законом расширен круг случаев, в которых подразделения Вооруженных Сил могут использовать оружие и боевую технику в мирное время.

По новым правилам, в рамках, «определенных указами Президента, утвержденными Верховной Радой Вооруженные силы могут привлекаться к проведению мер военного и чрезвычайного положения».

Также украинская армия может использовать оружие для «борьбы с терроризмом и пиратством; усиления охраны госграницы; суверенных прав Украины; противодействия обороту оружия и наркотиков; оказания военной помощи другим странам».