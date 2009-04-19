Пасха объединяет украинских политиков

Юлия Тимошенко откликнулась на приглашение Виктора Ющенко вместе совершить пасхальное паломничество по киевским храмам. Сначала, в 21:00, руководители государства приняли участие в церемонии передачи Благодатного огня представителям церквей и делегациям из регионов Украиы в Софийском соборе. В 23:55 Президент в сопровождении премьер-министра Юлии Тимошенко прибыли на всенощную службу во Владимирский собор Украинской православной церкви Киевкого патриархата. Они зашли в собор через боковой вход, а затем вместе со священнослужителями вышли из центрального входа собора и совершили Крестный ход вокруг собора. Затем Ющенко и Тимошенко вошли в собор и прослушали службу, которая длилась около часа. Затем Президент и премьер-министр отправились на пасхальное богослужение в Собор Василия Великого Украинской греко-католической церкви, после чего посетили службу в Кафедральном Соборе Св. Апостола Андрея Первозванного Украинской Автокефальной Православной Церкви. Около 01:15 Ющенко и Тимошенко отбыли в Свято-Успенский собор Киево-Печерской Лавры, где и завершили пасхальное паломничество. В пасхальную ночь Ющенко и Тимошенко сопровождали члены семьи, народные депутаты и представители Кабмина. Они также приняли участие во всех всенощных. Фото - пресс-службы Президента Украины