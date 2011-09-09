Луценко дышит воздухом и у него все хорошо - медкомиссия

{1-}

Информация о вывозе «скорой помощью» Юрия Луценко из Киевского СИЗО для обследования не соответствует действительности, заявляют в Государственной пенитенциарной службе, пишет Украинская правда.

«Во исполнение рекомендации медицинской комиссии МОЗ Украины в рамках дообследования состояния здоровья Луценко 7 сентября 2011 года в рамках Киевского СИЗО осуществлен забор биологического материала заключенного для исследований в лабораториях, определенных МОЗ Украины, - сообщили в ведомстве.

«Другие рекомендуемые специалистами МОЗ Украины обследования будут проведены в ближайшее время согласно разрешений Печерский районный суд Киева», - добавили в службе.

При этом в пресс-службе заверили, что состояние здоровья Луценко «на вечер 9 сентября удовлетворительное».

«Им выполняются все мероприятия, предусмотренные распорядком дня учреждения, в том числе он пользуется ежедневной часовой прогулкой на свежем воздухе», - уточнили в СИЗО.

«Состояние здоровья Луценко сейчас находится под постоянным динамическим наблюдением медработников Киевского СИЗО», - добавили в пресс-службе.

Как известно, ранее сообщалось, что Луценко забрала скорая, и его доставили на обследование в Киевскую городскую больницу скорой помощи.