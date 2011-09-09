БДК «Азов» таки добрался до Азова

{1-} Большой десантный корабль Черноморского флота России «Азов» прибыл в порт Азов для участия в праздновании дня города вовремя, несмотря на инцидент с украинскими морскими властями, сообщил РИА Новости пресс-секретарь командующего ЧФ РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Накануне впервые в истории взаимоотношений между Россией и Украиной от командира «Азова» потребовали взять на борт украинского лоцмана и оплатить его услуги. Так как такие услуги никогда не оказывались за плату российским военным кораблям, было принято решение отказаться от них.

«Вчера БДК «Азов», совершавший переход из Севастополя в Азов для участия в праздновании Дня города Азова в Керченском проливе при подходе к Керчь-Еникальскому каналу неожиданно получил запрет на проход от Центра регулирования движения судов (ЦРДС) порта Керчь», - сказал Трухачев.

По его словам, дежурный ЦРДС заявил о необходимости взять на борт российского военного корабля лоцмана с последующей оплатой его услуг, сославшись при этом на циркуляр начальника крымского отделения государственного предприятия «Дельта-Лоцман», а заявление старшего на борту корабля о том, что указанные требования противоречат международным соглашениям и не могут быть применены к военному кораблю, не были приняты во внимание.

«С учетом времени суток, неблагоприятным прогнозом по метеоусловиям и необходимостью своевременного прибытия корабля в порт Азов командованием Черноморского флота по согласованию с Таманским управлением «Росморпорта» было принято решение о проходе корабля в Азовское море по более мелководному Таманскому судоходному пути, управление которым осуществляет порт Кавказ», - пояснил пресс-секретарь.

Он отметил, что, несмотря на непредвиденную задержку в Керченском проливе, 9 сентября в 13.00 по местному времени в соответствии с планом перехода БДК «Азов» без аварий и происшествий прибыл в порт Азов, где экипаж корабля примет участие праздничных мероприятиях.