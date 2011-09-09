В Каире на площади Тахрир вновь собрались тысячи демонстрантов

В Каире тысячи активистов снова вышли сегодня на площадь Тахрир с требованием ясного плана перехода к демократии. Участники акции требовали также прекратить практику рассмотрения гражданских дел военными судами, сообщает радио Свобода.

Активисты призывали к отставке главы Высшего военного совета Египта Хуссейна Тантави, занимавшего при экс-президенте страны Хосни Мубараке пост министра обороны. Акции протеста прошли и в других египетских городах.

Власть в Египте перешла в руки военных после свержения президента Мубарака в феврале этого года. Сегодняшний митинг был крупнейшим за последний месяц.

Напомним, в Египте продолжился суд по делу Мубарака и чиновников из его окружения, обвиняемых в коррупции и причастности к гибели сотен демонстрантов в ходе недавних массовых волнений. Причем 83-летнего Мубарака в зал суда доставили на носилках.