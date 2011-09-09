Турки возьмут под охрану корабли, следующие в сектор Газа

Все гражданские суда с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа будут сопровождать из Турции турецкие военные корабли, сообщает радио Свобода.

Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил: «Мы не позволим Израилю атаковать подобные суда, как это случилось с «Флотилией мира» в мае прошлого года. Все суда с гуманитарным грузом будут защищать турецкие военные корабли. Турция будет добиваться рассмотрения вопроса о законности израильской блокады Газы в Международном суде ООН».

Турецкий премьер добавил, что его страна намерена остановить единоличную эксплуатацию Израилем природных ресурсов восточного Средиземноморья.

Ранее турецкие власти отозвали из Израиля для консультаций своего посла. Отношения между странами обострились после того, как израильская сторона отказалась принести официальные извинения в связи с захватом израильским спецназом турецких судов с гуманитарным грузом, следовавших в сектор Газа. Тогда при штурме одного из кораблей погибли восемь турецких граждан.

Напомним, турецкое военное командование разработало новую военно-морскую стратегию, названную «Операция Барбаросса – Эгейский щит». В рамках стратегии турецкий флот отведет часть сил из Черного и Мраморного морей и направит их в регион восточного Средиземноморья. В частности, Анкара соберет значительные силы у берегов Кипра и Израиля. Там дополнительно будет развернута группировка из двух фрегатов, двух корветов, нескольких сторожевых кораблей и ракетных катеров, а также судов обеспечения.