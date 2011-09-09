Египтяне напали на израильское посольство

Антиизраильские активисты вечером 9 сентября начали снос бетонной стены, построенной вокруг посольства этой страны в Каире, об этом со ссылкой на Reuters сообщает Лента.ру

По подсчетам корреспондента агентства, в мероприятии принимает участие как минимум десяток людей, вооруженных кувалдами и другими подручными средствами.

Полицейские и солдаты, расположившиеся неподалеку от здания посольства, с интересом наблюдают за происходящим, но в действия своих сограждан не вмешиваются.

Стена высотой 2,5 метра была сооружена египетскими властями вокруг посольства после начала массовых демонстраций, ежедневно собиравшихся у здания дипмиссии. Участники акций выражали протест против убийства пяти граждан Египта в рамках израильской контртеррористической операции на Синайском полуострове в конце августа.

Спецназовцы убили египтян, приняв их за боевиков, участвовавших в нападениях на израильские автомобили близ Эйлата.

После этого инцидента израильское посольство было атаковано толпой разгневанных каирцев, которые сбили со здания дипмиссии израильский флаг и утвердили на его месте египетский.

Напомним, в Каире на площадь Тахрир тысячи активистов вышли с требованием ясного плана перехода к демократии. Участники акции требовали также прекратить практику рассмотрения гражданских дел военными судами.